الموردة يسقط الأمل بثنائية ويتصدر

واصل فريق الموردة ثورته في الدوري الممتاز بعد عودته مجدداً للمسابقة وحقق فوزه الثاني في المسابقة على ضيفه الأمل عطبرة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بملعب دار الرياضة أم درمان في الجولة الثالثة للمسابقة ورفع رصيده إلى ست نقاط متصدراً المجموعة الأولى وفي الأبيض فرض الأهلي الخرطوم التعادل السلبي على مضيفه هلال التبلدي الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط والفرسان إلى 3 نقاط.

وفي نيالا حقق حي الوادي نيالا فوزاً غالياً على الخرطوم الوطني بهدفين لهدف ورفع رصيده إلى أربع نقاط وتجمد رصيد الخرطوم في 4 نقاط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)