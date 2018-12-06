مصر توافق على استئناف رحلات العمرة من غزة

الخليج 365 | فريق التحرير قررت السلطات المصرية السماح باستئناف رحلات العمرة من قطاع غزة إلى الديار الحجازية، بعد أربع سنوات من انقطاعها. وقال قاضي القضاة محمود الهباش، إن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية موافقتها على تسيير رحلات العمرة من القطاع إلى السعودية، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الأوقاف في رام الله، والسفارة الفلسطينية في القاهرة، وبناءً على ذلك ستبدأ الإعدادات لترتيبات بدء رحلات العمرة.

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