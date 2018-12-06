كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 عسكريين في تفجير جماعة الشباب بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع "فقدنا شخصيات بارزة من القوات المسلحة في البلاد"، مشيراً إلى 4 عسكريين آخرين أصيبوا في الانفجار.
وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الانفجار عبر المحطة الإذاعية الموالية لها، بعد وقت قليل من الهجوم، الذي جاء بعد يومين من إعلان القوات الأمريكية قتل 4 مسلحين في غارة جوية في إقليم شبيلي السفلي.
وتشن حركة الشباب، المرتبطة بشبكة القاعدة الدولية، هجمات منتظمة داخل الصومال.
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