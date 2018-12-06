كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 عسكريين في تفجير جماعة الشباب بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني بالصومال، اليوم الخميس، إن جماعة الشباب المتشددة قتلت 9 عسكريين على الأقل بينهم قائدان كبيران.

وأضاف المسؤول الأمني البارز محمد حسن أن "العسكريين لقوا حتفهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق أثناء المرور في دورية قرب بلدة ماركا الساحلية في إقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال".

وتابع "فقدنا شخصيات بارزة من القوات المسلحة في البلاد"، مشيراً إلى 4 عسكريين آخرين أصيبوا في الانفجار.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الانفجار عبر المحطة الإذاعية الموالية لها، بعد وقت قليل من الهجوم، الذي جاء بعد يومين من إعلان القوات الأمريكية قتل 4 مسلحين في غارة جوية في إقليم شبيلي السفلي.