كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تدعو روسيا للتخلص من صاروخ "9- أم-729" متوسط المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت تومبسون للصحفيين، إن الحفاظ على المعاهدة القائمة يتطلب من روسيا "إما التخلص من المنظومة أو تعديلها بحيث لا تتجاوز المدى المسموح به ضمن وفقا للمعاهدة".
وأضافت: "يجب أن يكون ذلك قابلا للتحقق".
وتابعت ممثلة الخارجية الأمريكية: "الكرة في الملعب الروسي وعليهم أن يأخذوا زمام المبادرة".
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