واشنطن تدعو روسيا للتخلص من صاروخ "9- أم-729" متوسط المدى

وقالت تومبسون للصحفيين، إن الحفاظ على المعاهدة القائمة يتطلب من روسيا "إما التخلص من المنظومة أو تعديلها بحيث لا تتجاوز المدى المسموح به ضمن وفقا للمعاهدة".

وأضافت: "يجب أن يكون ذلك قابلا للتحقق".

وتابعت ممثلة الخارجية الأمريكية: "الكرة في الملعب الروسي وعليهم أن يأخذوا زمام المبادرة".