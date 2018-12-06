كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونفيل تؤكد وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت القوات الدولية (اليونيفيل)، مساء اليوم، وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، حسبما نقلت قنة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

وكان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال يوال ستريك، قد أجرى لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الدولية اللواء ستيفانو ديل كول، حيث رافقه بجولة في المنطقة الحدودية مع لبنان، وتفقد النفق الذي تم حفره من جنوب قرية كفر كلا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.