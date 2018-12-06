كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونفيل تؤكد وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت القوات الدولية (اليونيفيل)، مساء اليوم، وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، حسبما نقلت قنة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.
وكان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال يوال ستريك، قد أجرى لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الدولية اللواء ستيفانو ديل كول، حيث رافقه بجولة في المنطقة الحدودية مع لبنان، وتفقد النفق الذي تم حفره من جنوب قرية كفر كلا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن اليونفيل تؤكد وجود نفق في الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .