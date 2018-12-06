كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتصامات بالأردن للمطالبة بتخفيض الأسعار والضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتصم عشرات الناشطين الأردنيين، مساء الخميس، قرب مقر الحكومة الأردنية في العاصمة عمان، رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها المملكة، وأجبرت السلطات على تعطيل الدارسةً خاصة في جنوب وشرق المملكة.
وهتف المعتصمون ضد رفع الأسعار، وقانون ضريبة الدخل، مطالبين بالإبقاء على دعم الخبز، وإلغاء بند فرق الأسعار على فاتورة الكهرباء.
وطالب المعتصمون بإدخال إصلاحات سياسية، وإصدار عفو عام.
وأغلق المتظاهرون الطريق المؤدي إلى مقر الحكومة، ولم تتدخل قوات الأمن الموجودة في المنطقة لتفريق المعتصمين.
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