كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: واشنطن تهدف لتعطيل نظام الرقابة على الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن معارضة الولايات المتحدة للوثائق الروسية لمنع انتشار الأسلحة في الفضاء، تدل على أن واشنطن تهدف لتعطيل النظام القائم للرقابة على التسليح ومنع انتشار الأسلحة في الفضاء.

وجاء في بيان الخارجية: "الإشارة التي أثارت القلق، كانت هدم واشنطن التوافق الذي كان محفوظا بعناية في السنوات الأخيرة حول القرار المشترك بشأن "تدابير الشفافية وتعزيز الثقة في النشاط في الفضاء".

وتابعت "نقيم التغير الحاد في موقف واشنطن بشأن هذه الوثيقة، والتحول من أقصى أشكال دعمها، والاشتراك في صياغتها، للتصويت بالرفض، كاستعراض آخر لسعي واشنطن لتعطيل النظام القائم للرقابة على التسليح ومنع الانتشار والإعاقة الشديدة لأية خطوات إيجابية في هذا المجال".

يذكر أن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسليح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، كان قد أفاد في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي بأن الولايات المتحدة ترسل إشارات متضاربة حول مستقبل اتفاقية "ستارت الجديدة" لتقليص الأسلحة الاستراتيجية، موضحا عدم وجود موقف محدد لدى واشنطن بشأن الكثير من جوانب تلك الاتفاقية.