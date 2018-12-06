تجاوزت 10 ملايين مشاهدة.. الـ Youtube يحذف “برافو”

فوجئت مغنية الراب المغربية، أحلام، بحذف موقع التواصل الاجتماعي الـ Youtube، للكوفر الغنائي “برافو”، والذي يرجع في الأصل لزميلها في المجال الموسيقي، أيّوب أفريكانو، وذلك بعدما تجاوز 10 ملايين مشاهدة.

وكشفت مغنية الرّاب أحلام، المعروفة بـ Ahlam HB، في تصريح لموقع “اليوم24″، أن سبب حذف الكليب الغنائي الأول في مسارها الموسيقي، هو تبليغ زميلها أيوب أفريكانو، لإدارة الـ Youtube عنه.

وأوضحت أحلام، أن أيوب أفريكانو، رفض التواصل معها، وقال لمحاميها لاحقاً، إن التبليغ جاء بسبب عدم تضمُّن عنوان الكليب خاصتها، لإسمه باعتباره المالك الأصلي لأغنية “برافو”، وهو الأمر الذي تنفيه.

وأكدت المتحدثة لـ “اليوم24″، أنها قبل إعادة تسجيل أغنية “برافو”، قامت بطلب الإذن من زميلها أيوب أفريكانو، بالإضافة إلى أنه أعجب به لاحقاً، وأشاد به في تعليق على الـ Youtube.

وأبرزت في السياق نفسه، أنها لا تعرف الدوافع التي أقدم بسببها زميلها أيوب أفريكانو، على التبليغ عن الكليب الذي لقى نجاحاً كبيراً، وحصد مشاهدات بنسب عالية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والبرامج الموسيقية.

وحاول موقع “اليوم24″، أخذ رأي المغني الشاب أيوب أفريكانو، والتي وصلت أغنيته “برافو” إلى حصد 17 مليون مشاهدة على الـ Youtube، لكن بدون جدوى.