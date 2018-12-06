مثير.. اعتقال ستيني في قضية ترويج “قرقوبي” وحجز 1840 قرص!

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه فيه تم توقيفه بالمحطة الطرقية بمدينة فاس أثناء وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش التي تم القيام بها عن حجز 1840 قرصا من مخدر الإكستازي.
وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
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