اغتال مسلحون، مساء اليوم الخميس، قياديًا بارزًا في التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر.
وقالت مصادر أمنية عراقية: إن “مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال (حسين لعيوص الحݘامي)، وهو قيادي في سرايا السلام (الجناح المسلح للتيار الصدري)، بالأسلحة الكاتمة، في منطقة الشعلة شمالي العاصمة العراقية بغداد”.
وتزايدت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات العراقية أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات مختلفة، وبعض تلك العمليات تمّت في ظروف غامضة ينفذها مجهولون، دون التمكن من القبض عليهم من الجهات الأمنية العراقية، وتسجل العمليات ضد مجهولين
شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قيادي بارز بـ”تيار مقتدى الصدر” في بغداد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .