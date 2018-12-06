اغتيال قيادي بارز بـ”تيار مقتدى الصدر” في بغداد

اغتال مسلحون، مساء اليوم الخميس، قياديًا بارزًا في التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر.

وقالت مصادر أمنية عراقية: إن “مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال (حسين لعيوص الحݘامي)، وهو قيادي في سرايا السلام (الجناح المسلح للتيار الصدري)، بالأسلحة الكاتمة، في منطقة الشعلة شمالي العاصمة العراقية بغداد”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات العراقية أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات مختلفة، وبعض تلك العمليات تمّت في ظروف غامضة ينفذها مجهولون، دون التمكن من القبض عليهم من الجهات الأمنية العراقية، وتسجل العمليات ضد مجهولين