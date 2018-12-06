تفاصيل مساعدة 181 مرشحا كانوا على متن 8 قوارب مطاطية

تمكنت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية خلال الفترة ما بين 04 و 06 دجنبر 2018، من مساعدة 181 مرشحا للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس، أن هؤلاء المهاجرين السريين، الذين ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن ثمانية قوارب مطاطية من مختلف الأصناف واجهتها صعوبات.

وأضاف المصدر ذاته، أن إثنين من هذه القوارب غرقا مباشرة بعد عملية إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متنهما.

وتم، حسب القيادة العليا، نقل جميع المهاجرين سالمين الى موانئ الناظور والحسيمة والقصر الصغير.