تفاصيل جديدة في قضية سرقة “رونج روفر” بالرباط وطلب سارقها مبلغ 12 مليون

بعد ثلاثة أيام عن سرقة سيارة رباعية الدفع من نوع “رونج روفر” رياضية على طريقة الأفلام الهوليودية في الرباط، تمكنت صاحبتها من استرجاعها.

وتشير المعلومات المتوفرة، أن السارق ضرب موعدا مع السيدة، أمس الأربعاء، على الساعة السادسة مساء، أمام المحطة الطرقية في بني ملال قصد تسليمه مبلغ 6 ملايين سنتيم، مقابل استرجاع السيارة.

وطلب السارق من السيدة أن يتكلف ابنها القاصر الذي سرق منه السيارة بتسليمه المبلغ المالي، وأن يتنقل من الرباط إلى بني ملال عبر الحافلة، لكن خطته فشلت، بعدما حلت الأم وابنها مرفوقين برجال الأمن على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمدينة، ولسوء حظه حضر في نفس الوقت، وبمجرد رؤيتهم ترك السيارة وفر هاربا.

وكان سارق السيارة قد طالب بفدية 12 مليون سنتيم مقابل إرجاعها لأصحابها.

وأفاد مصدر “اليوم24″ أن سارق السيارة، التي تم تحديد سعر بيعها في 30 مليون سنتيم، استعمل رقم هاتف جديد، وطالب العائلة بـ12 مليون سنتيم مقابل إرجاع السيارة من دون الوصول إلى الشرطة.

وكشفت كريمة، صاحبة السيارة، في حديث مع “اليوم24″، أمس الثلاثاء، أنها أعلنت سيارتها “كات كات، موديل 2012” للبيع على إحدى الصفحات المتخصصة في موقع “فايسبوك”، في حدود منتصف ليلة الأحد الماضي، فتواصل مع ابنها شخص، أبدى رغبته في شرائها من دون أن يناقش سعرها، الذي اعتبره مناسبا، قبل أن يفر بها.