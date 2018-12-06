الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

شكر راعي كنيسة العذراء المصرية في مسطرد القمص عبد المسيح بسيط، السلطات السعودية على سماحها بإقامة أول قداس في المملكة، قبل أيام، والذي كان يعد كحلم في السابق.
وكشف بسيط في مداخلة مع إذاعة “بي بي سي” البريطانية عن اقتراب بناء أول كنيسة في السعودية، ووصف هذا التطور بأنه “خطوة ما كنا نحلم بها ولم تكن على البال ولا على الخاطر”، وقال سيكون بناؤها في الأيام أو ربما السنين القادمة.
وأوضح راعي كنيسة العذراء، أن أول كنيسة في المملكة ستبنى خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما عن خطوة القداس فأكد أنها جاءت بالتنسيق بين السلطات المصرية، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وأكد أن ولي عهد السعودية يتبع النهج الليبرالي، في نقل المملكة لمصاف الدول المتقدمة، في ما يتعلق بحقوق الإنسان
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