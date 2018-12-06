حملة على “تويتر” لجماهير النصر من أجل عودة فوزير

أطلقت جماهير فريق النصر السعودي، حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أجل حث الإدارة على استعادة اللاعب المغربي محمد فوزير، المعار حالياً لفريق إتحاد طنجة,
واجتاح الأنصار الصفحة الرسمية للنادي بـ”هاشتغات” تدعو لعودة فوزير، الذي لم يكمل السنة مع النصر، حتى وضع مدرب الفريق خارج القائمة النهائية لجميع المسابقات المحلية وأيضاً القارية.
وأشار الأنصار، إلى أن فوزير يبقى من العناصر التي طالها الحيف، مطالبين بعودته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكسر عقد الإعارة.
وكان فارس البوغاز قد أعلن ، في شتنبر الماضي، تعاقده رسميا مع اللاعب محمد فوزير، قادما من النصر السعودي، بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الحالي.
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