ريال مدريد يتأهلُ لثُمن نهائيّ كأس ملك إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الخميس، تأهله لدور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد أن ألحق هزيمة عريضة بضيفه مليلية، بنتيجة 6 أهداف لهدف في مباراة الإياب للدور الـ32 من المسابقة.

وشهدت المباراة التي أُقيمت على أرض ملعب سانتياغو بيرنابيو، تألقا كبيرا من لاعبي الريال، الذين أظهروا روحًا قتالية عالية بالرغم من تواضع الفريق الضيف.

لاعبو الريال (أ ب) لاعبو الريال (أ ب)

وافتتح اللاعب ماركو أسينسيو أهداف الريال في الدقيقة الـ33، ثمّ أحرز هدفا آخر بعدها بدقيقتين أي في الدقيقة الـ35، وفي الدقيقة الـ39 أحرز خافيير سانشيز الهدف الثالث لفريقه، وسجّل إيسكو هدفين جاء أولهما في الدقيقة الـ48، ثمّ في الدقيقة الـ83، كما أحرز اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور هدفا في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة.

لاعب الريال ماركو أسينسيو يراوغ لاعبي الخصم (أ ب) لاعب الريال ماركو أسينسيو يراوغ لاعبي الخصم (أ ب)

وجاء الهدف الوحيد لمليلية في الدقيقة الـ81، بعد أن استغل ياسين قاسمي ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تدخل عنيف من خافيير سانشيز على مهاجم مليلية.

وبدأ الريال بالضغط مبكرا على الفريق الخصم، واستحوذ كثيرا على الكرة لا سيّما في منتصف ملعب الفريق الضيف، لكن وبالرغم من الاستحواذ "الملكي" على الكرة، إلا أنه أهدر العديد من الأهداف المحققة، كتلك التي أضاعها فينيسيوس بعد أن وصلته الكرة من إيسكو في الدقيقة الـ30.

لاعب وسط مدريد إيسكو (أ ب) لاعب وسط مدريد إيسكو (أ ب)

وأشرك المدرب سانتياغو سولاري، داني سيبايوس وفران غارسيا، بدلًا من الثنائي ماركوس يورنتي وداني كارفاخال، لإراحتهما،

مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري (أ ب) مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري (أ ب)

وحاول لاعبو الفريق الضيف الاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أن ذلك لم يفلح في ظل السيطرة المدريدية على الكرة، ما تسبب في تراجع بدني واضح للاعبي مليلية، وبخاصة، في الشوط الثاني من المباراة.