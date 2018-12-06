الأردن: احتجاج على قانون الضرائب يطالب برحيل الحكومة والبرلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك مئات الأردنيين مساء اليوم، الخميس، في وقفة احتجاجية في العاصمة عمان، تطالب برحيل الحكومة والبرلمان. وشهدت الوقفة التي دعا إليها ناشطون، تدافعا بين الأمن الأردني ومحتجين حاولوا الوصول إلى مقر الحكومة وسط العاصمة.

واستمرت الوقفة، المقامة في ساحة قريبة من مقر الحكومة، رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها عمّان، حيث أغلق المحتجون الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة.

وهتف المشاركون برحيل حكومة رئيس الوزراء، عمر الرزاز، ومجلس النواب. ومن بين هذه الهتافات: "مطالبنا شرعية.. إصلاحات سياسية، ورفع القبضة الأمنية"، "يا نواب البرلمان.. بتعطوا ثقة بالمجان"، و"إرحل إرحل يا رزاز"، و"يا اللي قاعد جوا الدار.. رفعوا عليك الأسعار".

وجاءت الوقفة بعد أيام من نشر الجريدة الرسمية في الأردن قانون "ضريبة الدخل" المعدل، يوم الأحد الماضي، بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه.

وإثر نشر القانون في الجريدة الرسمية، دعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم وقفة في عمان، اليوم، للتعبير عن رفضهم القانون والمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في أيار/مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد استمرت نحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة وسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي إلى تقديم استقالته، وتسمية عمر الرزاز خلفا له.

والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعفى أصحابه من ضريبة الدخل سواء كانوا أفرادا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين، مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.