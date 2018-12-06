شكرا لقرائتكم خبر عن لوكسمبورغ تتيح المواصلات العامة مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية، اليوم الخميس، أن لوكسمبورغ أصبحت الدولة الأولى في أوروبا التي تُسير المواصلات العامة في ربوع البلاد مجانا.

وبموجب قانون أقره برلمان لوكسمبورغ بهذا الشأن، سيصبح التحرك في المواصلات سواء في القطارات والحافلات مجانا ابتداء من صيف 2019، وفي بداية 2020 سيلغى نظام الدخول بواسطة البطاقات المخصصة، في الوقت ذاته لم تتخذ الجهات المختصة قرارا بعد بشأن الدرجة الأولى والثانية في القطارات.

وفي الوقت الراهن يستخدم المسافرون في لوكسمبورغ من الفئة العمرية دون سن العشرين عاما جميع أنواع المواصلات مجانا، وذلك وفقا لقرار اتخذ بهذا الخصوص في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لوكسمبورغ (600 ألف نسمة) تعاني من أزمة خانقة بالمواصلات، وهذا الأمر يعود إلى دخول 200 ألف شخص صباح كل يوم إلى البلاد من فرنسا وبلجيكا وألمانيا للعمل والعودة مساء من حيث أتوا.

ووفقا للإحصاءات المحلية، يقطن العاصمة لوكسمبورغ 110 آلاف مواطن بالإضافة لـ 400 ألف من العمالة الوافدة، وفي عام 2016 قضى السائقون في أزمة المرور في العاصمة في المتوسط 33 ساعة.