الفواصل الخشبية ديكور منزلي غير مكلف

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

تصميمات الفواصل في المنزل

الفواصل الخشبية تضيف شكلا مختلفا وتقدم مميزات وفوائد لا حصر لها داخل منزلك، كما أنها تقسم الغرف الكبيرة وتزيد من الخصوصية داخلها، هذا بالإضافة إلى خلق الوهم بوجود مساحة أكبر، وبعض الفواصل كبيرة جدًا وقوية لدرجة أنها تقارب الجدران الداخلية، وبالرغم من ظهور هذه الفواصل منذ فترات طويلة، ولكنها موضة العام القادم، وإذا كنت تجهز شقتك للزواج أو تقوم ببعض التحديثات يمكنك إضافة الفواصل الخشبية، وهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلال إنشاء الفواصل الخشبية اعرفها حسبما ذكرها موقع The Spruce.

- الفواصل البسيطة لمنزل عصري يمكنك تصميم الفواصل الخشبية البسيطة التي تعطي شكلا مميزا، وهذا النوع من الفواصل لا يكفلك الكثير من المال، حيث يتم تصميمه بمواد رخيصة، ويمكنك تثبيت الألواح الخشبية على الأرض والسقف، ثم خيط الحبل بين الألواح، على الرغم من أنه ليس فعّالًا في إنشاء كتلة مرئية كاملة، إلا أن