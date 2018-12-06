بالفيديو.. قوة السعودية وهامشية الحمدين في تصريحات وزير النفط الفالح بالفيديو.. قوة السعودية وهامشية الحمدين في تصريحات وزير النفط الفالح

اثارت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس، تعليقات واسعة من قبل المهتمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول أخرى.

ونشر حساب اخبار السعودية مقطع فيديو من تصريحات الفالح، وقال "عندما تحضر السعودية تحضر الصحافة العالمية .. وسائل إعلامية تلتف حول وزير الطاقة السعودي ،وتتجاهل وزير طاقة تنظيم الحمدين".

وكان الفالح علق ، على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "لا أحتاج لإذن من أحد لتقليص إنتاج النفط".

وتوقع الفالح وصول إنتاج النفط إلى ما بين 10.7-10.8 مليون برميل يوميا، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، مضيفا أنه يجب الاتفاق على تخفيضات الإنتاج من جانب دول "أوبك".

وقال الفالح للصحفيين: أن دول "أوبك +" تناقش تخفيض الإنتاج بمقدار بين 0.5 و 1.5 مليون برميل يوميا، موضحا "سمعت الكثير من المقترحات حول تقليص الإنتاج من 500 ألف حتى 1.5 مليون برميل يوميا".