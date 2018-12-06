تيريزا ماي: إما الخروج من الاتحاج باتفاق أو الخروج من دون موافقة

طرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي "ثلاثة اختيارات قبيل التصويت على اقتراحها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، موضحةً أن "الاختيارات هي إما الموافقة على خطتها بشأن الخروج أو البقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الخروج دون خطة أو اتفاق".
وأكدت ماي أن "بعض النواب يحاول إحباط الخطة التي وضعتها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تعتقد أن إجراء استفتاء آخر على الخروج هو المسار الصحيح"، مشيرةً إلى "أنها تتحدث مع نواب بشأن إعطاء البرلمان دورا أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية".
وقالت ماي: "هناك ثلاثة خيارات، الأول هو الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق والاثنان الآخران هما الخروج بدون اتفاق أو عدم الخروج على الإطلاق"، مشيرةً إلى أنه طمن الواضح أن في مجلس العموم من يريد إحباط الخروج من الاتحاد الأوروبي، والعدول عن نتيجة تصويت الشعب البريطاني وهذا يجانبه الصواب".
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