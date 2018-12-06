أنصار الله: إطلاق 6 صواريخ على تجمعات للجنود السعوديين في جازان

أعلنت حركة "أنصار الله" عن "إطلاق 6 ​صواريخ​ على تجمعات للجنود السعوديين في ​جازان​"، مشيرةً إلى أن "طيران التحالف السعودي الإماراتي شن 28 غارة في مناطق يمنية عدة".

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