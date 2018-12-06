بلدة ألمانية تضع صور إلفيس بريسلي على إشارات المرور

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مدينة "فرايدبيرغ" الألمانية التي خدم فيها فنان الروك الأميركي إلفيس بريسلي أثناء عمله في الجيش الأميركي في الخمسينات من القرن الماضي، قامت بتركيب إشارات مرور مخصصة للمشاة مع صور بريسلي.

ووضعت بلدية المدينة صوراً لبريسلي وهو يقف على الإشارة باللون الأحمر، فيما وضعت صورة لبريسلي وهو يرقص على الإشارات باللون الأخضر.

وخدم بريسلي في الجيش الأميركي بين تشرين الأول 1958 وآذار 1960 وتوفي عام 1977.