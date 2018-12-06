"حزب سبعة" أكد أن تحرك السبت هو البداية فقط: المطلوب خطوات تحذيرية قبل انهيار البلد

لفت الأمين العام لـ"​حزب سبعة​" جاد داغر، خلال مؤتمر صحافي لشرح تفاصيل التحرّك الّذي أطلقه الحزب تحت شعار "خلصنا"، حيث سيغلق صباح السبت المقبل أوّل مرفق حيوي في ​بيروت​، احتجاجًا على تأخير ​تشكيل الحكومة​، إلى "أنّنا أعلنا قبل حوالي خمسة أيام أنّنا سنغلق أوّل مرفق عام يوم السبت في حال عدم تشكيل الحكومة، وهذا التحرك هو جزء من حملة تصاعدية نقوم بها وانتقلنا إلى هذه المرحلة لممارسة الضغط لتشكيل حكومة إنقاذية تضع خطة سريعة لإدارة البلاد".

وشدّد على أنّ "منذ ستة أشهر والبلد بلا حكومة، في وقت الطبقة السياسية مشغولة بتقسيم الحصص وباللقاءات والزيارات المتبادلة وافتعال المشاكل من أجل تضليل الرأي العام وإلهائه عن الأزمة الاقتصادية الّتي يعاني منها البلد"، مركّزًا على أنّ "تحرك يوم السبت هو تحرّك سلمي للعائلات وسيتمّ رفع ​العلم اللبناني​ فقط".

وتوجّه داغر إلى المواطنين، قائلًا: "تشكيل الحكومة بغاية الأهمية إذا لا يمكن أن لا يكون هناك من يدير شؤون البلاد"، متسائلًا "من يؤمّن ​الكهرباء​ في حال عدم وجود حكومة؟ من المسؤول على حال الطرقات ومتابعة الملفات كافّة؟ من المسؤول عن تأمين الماء وخلق فرص عمل؟... كلّ ذلك من مهام الحكومة".

ونوّه إلى أنّهم "قدّموا لنا الوعود خلال ​الإنتخابات النيابية​، وها هم اليوم يتهرّبون من تحمّل المسؤولية. وعدونا بـ"مؤتمر سيدر" وغيره، هم مجبرون أن يتّفقوا ويديروا البلاد بعد فوزهم بالانتخابات هذه واجباتهم، وإذا كانوا عاجزين عن إتمام هذا الاستحقاق فليعلنوا عن ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عددًا كبيرًا من الكفاءات في البلاد قادرون على إدارة البلاد".

وأكّد أنّ "هذا التحرك هو البداية فقط حيث سيكون لنا العديد من التحركات والخطوات التصعيدية سواء عبر إغلاق المزيد من المرافق أو غيرها، لأنّ الوضع لم يعد يحتمل والتظاهر فقط لم يعد كافيًا. المطلوب خطوات تحذيرية لهذه الطبقة السياسية قبل انهيار البلد".