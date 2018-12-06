نتانياهو: "حزب الله" يسعى للحصول على صواريخ دقيقة لقلب الموازين

لفت رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ إلى أن "​حزب الله​" يسعى للحصول على ​صواريخ​ دقيقة"، معتبرا أن "هذا الأمر إن حصل سيغير موازين القوة بشكل هائل"، مشيراً إلى أن "حزب الله" يمتلك أداتين، إحداهما هي الأنفاق ونحن نقوم بهدمها، الأداة الأخرى هي ​الصواريخ​ غير الدقيقة ولكنهم يريدون الحصول على صواريخ دقيقة، هذا سيغير موازين القوة بشكل هائل".

وأشار إلى أن "حزب الله" كان يخطط لامتلاك آلاف الصواريخ الدقيقة، ولكنه يمتلك حاليا العشرات منها فقط"، عازيا سبب فشله في تحقيق هدفه إلى عناصر جهاز ​الموساد​ الإسرائيلي، مشيداً بالمنظومة الأمنية في إسرائيل قائلا: "هذا هو الدمج بين قوة الموساد وجيش الدفاع وجميع مقومات منظومتنا الأمنية"، مضيفا: "نحن نجرد منهم هذا ​السلاح​ أيضا، ليس بشكل كامل ولكن إلى حد كبير للغاية".