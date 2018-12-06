بزي: الإتهامات الإسرائيلية هي حملة إلهاء وتضليل عن جو الفساد المرتبط بنتانياهو

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، تعليقًا على الإتهامات ال​إسرائيل​ية بوجود أنفاق لـ"​حزب الله​" تربط الأراضي ال​لبنان​ية بإسرائيل، إلى "أنّها ليست المرّة الأولى الّتي تقدّم فيها إسرائيل العديد من المزاعم والأكاذيب والتضليلات بحقّ ​الدولة اللبنانية​ و"حزب الله"".

وذكّر في حديث تلفزيوني، أنّ "منذ مدّة، قامت إسرائيل بحملة تضليل أيضًا بحقّ ملعب العهد"، منوّهًا إلى أنّ "من يعرف خبايا الأمور، يعرف أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يواجه اتهامات متعلّقة ب​الفساد​ والرشوى"، مركّزًا على أنّ "ما يحصل هو حملة إلهاء وتضليل عن جو الفساد".

وبيّن بزي أنّ "في الاجتماع الثلاثي في ​الناقورة​، عندما طُلب من الجانب الإسرائيلي تقديم أدلّة على مزاعمه، قدّم "مناظر" لا يظهر فيها شيء"، مؤكّدًا أنّ "بحوزة لبنان آلاف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701 برًّا وبحرًا وجوًّا، في حين أنّ لا دليل أو إثباتات أو إحداثيات من قبل الجانب الإسرائيلي".

وأوضح أنّ "الدولة جاهزة على كلّ المستويات، في حال الذهاب إلى ​مجلس الأمن​. كما أنّ هناك نوعًا من الإحتضان الوطني، فهذا موضوع وطني عابر للطوائف والأحزاب".