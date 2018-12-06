باسيل طلب من مندوبة لبنان بالامم المتحدة تقديم شكوى ضد اسرائيل لتوجيهها رسائل تهدد اللبنانيين

وجه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ كتاباً الى مندوبة ​لبنان​ لدى ​الامم المتحدة​ لتقديم شكوى ضد ​اسرائيل​ لتوجيهها رسائل صوتية تهدد اللبنانيين بحياتهم.

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