نتانياهو: هناك احتمال جدي بأن نتحرك داخل لبنان وسلاح الأنفاق الخاص بحزب الله سيزول

طالب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، لدى اجتماعه مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل خلال جولة في منطقة الحدود ​الشمال​ية، بـ"إدانة خرق "​حزب الله​" للسيادة الإسرائيلية وأن ينضمّوا إلى المطالبة بفرض عقوبات مشدّدة على "حزب الله"".

ولفت إلى "أنّنا نجرّد أعداءنا من سلاح الأنفاق بشكل ممنهج وحازم ونفعل ذلك لـ"​حركة حماس​" و"حزب الله"، وسنتحرّك وفق الحاجة. من يعتدي علينا يعرّض حياته للخطر"، منوّهًا إلى أنّ ""حزب الله" يعلم ذلك و"حماس" تعلم ذلك أيضًا".

وأطلع نتانياهو، السفراء على "حيثيات عملية "درع الشمال" وعلى اعتزام "حزب الله" استخدام تلك الأنفاق ضدّ إسرائيل"، مؤكّدًا أنّ "أنفاق "الحزب" تشكّل نموذجًا واحدًا للعدوان الإيراني في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "عملية درع الشمال لا تزال في مراحلها الأولية ولكن في ختامها سلاح الأنفاق الّذي بذل "حزب الله" جهودًا جبّارة على تطويره سيزول ولن يكون فعالًا".

كما دعا الحكومة ال​لبنان​ية إلى "التوقّف عن منح الائتمان لأراضيها لشنّ هجمات على إسرائيل"، معلنًا أنّ "هناك احتمالًا جديًّا بأن نتحرّك داخل لبنان".