تحالف دعم الشرعية: ميليشيات الحوثي لازالت تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (أ ش أ) أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي لازالت تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن .

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز)الإخبارية، أن هناك 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف منذ شهر، مشيرا إلى صدور 179 تصريحا خلال 72 ساعة.

ولفت تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

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