محافظ الأقصر يحيل 240 موظفًا بعدة جهات حكومية للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس :

قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إحالة 240 موظفًا إلى الشئون القانونية للتحقيق لغيابهم وترك العمل دون سند قانوني.

كانت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الأقصر، شنت حملة للتفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وجرى المرور على عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة، أسفرت المتابعة عن اتضاح غياب 90 موظفًا، وقيام 150 آخرين بترك مقر العمل بدون سند قانوني قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

أوضحت راندا محمد سيف، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم المرور على إدارة أرمنت التعليمية، واتضح غياب 25 موظفًا و14 موظفًا ترك عمل، وفي الإدارة الصحية بالبياضية 51 ترك عمل، والإدارة الصحية بمركز الطود 12 غيابًا و10 ترك عمل، والإدارة الصحية بالزينية 8 غياب و8 ترك عمل، ومركز طب الأسرة بالضبعية بالقرنة 9 غياب و10 ترك عمل، والوحدة الصحية بأصفون بإسنا 11 غياب و9 ترك عمل، والوحدة الصحية بو أبورات المطاعنة بإسنا 10 غياب و4 ترك عمل، والوحدة الصحية بالنمسا بإسنا 6 ترك عمل، والوحدة الصحية بنجع سالم مكى بالزينية 12 ترك عمل، والوحدة الصحية بنجع جاد الكريم بالزينية 4 غياب و3 ترك عمل ، والوحدة الصحية بالزناقطة بالأقصر 3 غياب و7 ترك عمل، والوحدة الصحية بنجع الخطبة بالأقصر 4 ترك عمل، ومركز شباب طيبة بالعوامية بالأقصر 5 غياب، وإدارة الشباب بأرمنت 5 ترك عمل، والوحدة الصحية بالرياينة بأرمنت 4 ترك عمل، ومديرية التموين بالأقصر 3 غياب و3 ترك عمل بدون سند قانونيا.

أكدت مديرة التفتيش المالي والإداري، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وتقييم الأداء داخل القطاعات الخدمية.