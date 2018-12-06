نادي الأسير الفلسطيني: سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 5600 مواطن منذ إعلان ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أ ش أ)

قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (5600) من أبناء الشعب الفلسطيني، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2018.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن كثافة الاعتقالات تركزت في الفترة الأولى بعد إعلان ترامب، والتي تزامنت مع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وكافة محافظات الوطن، وشملت جميع الفئات من أطفال ونساء وشباب، ومنهم الجرحى والمرضى وذوو إعاقة.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إن سياسة الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تثنينا عن الاستمرار في الدفاع عن وجودنا".

وأضاف "ففي كل المحطات الهامة التي شهدتها القضية الفلسطينية والتي رافقها انتفاضات شعبية ضد الاحتلال، وضد قرارات كان الهدف منها مس الوجود الفلسطيني ، اعتقلت إسرائيل الآلاف من أبناء شعبنا ، معتقدة بذلك أنها ومن خلال الاعتقال ستتمكن من مصادرة إرادتنا وقرارنا في الاستمرار في الدفاع عن وجودنا".

ودعا فارس فصائل العمل الوطني لضرورة استعادة روح المواجهة الحقيقية لحماية الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال حتى تحريرهم.