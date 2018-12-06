رئيس أركان الجيش العراقي: 2019 عام التدريب وبناء القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ)

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان علي الغانمي، اليوم الخميس، على أن عام 2019 هو عام التدريب وبناء القوات المسلحة العراقية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع - أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن الغانمي ترأس مؤتمرا موسعا في مقر الوزارة ، وبحضور الأمين العام لوزارة الدفاع ومعاوني رئيس أركان الجيش وأمين السر العام ومدراء وقادة الصفوف والمديريات والأسلحة.

وقال الغانمي " إن المؤتمر بحث عدداً من التوجيهات وتوضيح سياق عمل الوزارة للفترة المقبلة خلال عام 2019 ، مؤكدا على وصول القوات المسلحة إلى مستويات متقدمة بفعل جهود الجميع وعندما أطلقنا شعار عام 2018 هو عام العودة إلى سياقات العمل الثابتة".

وأضاف "أن دور جميع المفاصل في وزارة الدفاع كان دور فاعل وبارز ومؤثر يستحق أن نثني عليه لما بذلوه خلال الفترة الماضية ، ونأمل أن نستمر وبوتيرة متصاعدة" ، ونعمل على أن يكون عام 2019 عام التدريب والبناء للجيش العراقي بعد أن أكملنا السياقات ووقفنا على حافة واحدة لنبدأ بالصولة الحقيقية للتدريب والبناء".

وتابع " برغم قضائنا على داعش عسكرياً لكننا مستمرين بمقاتلة الخلايا النائمة" ، مشيرا الى أن الجيش العراقي في قيادات العمليات والفرق وباسناد من العمق أبلوا بلاء حسن في مطاردة الخلايا النائمة ، وبذات الوقت خدمة النازحين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين جراء السيول التي اجتاحت عدد من المناطق.