بعد مناقشة المجني عليها.. براءة "بسنت" و"حسام" من سرقة شابة وتصويرها عارية في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ، اليوم الخميس، ببراءة حسام ط. ب. ش. أ. 24 سنة، عامل بشركة فاركو للأدوية، وبسنت م. ع. ا. 23 سنة، ربة منزل، ويقيمان بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، من التهمة المنسوبة إليهما بتخدير شابة، وسرقة مصوغاتها الذهبية وتصويرها عارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد السيد عبده، وسكرتارية محمد رضا.

شهدت الجلسة مناقشة رئيس المحكمة المستشار بهاء الدين المري، للمجني عليها في القضية السيدة م. أ. م. م. 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم دسوق، بعدما قررت المحكمة ضبطها وإحضارها لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة رغم إعلامها قبل ذلك باستدعائها من أجل مناقشتها، ومن خلال المناقشة تشككت المحكمة في أقوالها، واطمأنت لبراءة المتهمَين.

تعود الواقعة، عندما تلقى العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بلاغًا من السيدة م. أ. م. م. 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة قسم دسوق، بطرق أحد الأشخاص، باب منزلها، منتحلًا صفة عامل بشركة الغاز، ففتحت باب مسكنها، وفوجئت بشخص يدفع الباب بكل قوة، برفقة امرأة في العقد الثاني من عمرها، وتمكنا من تكميمها، ولم تتمكن باستغاثة الجيران، لقيامهما بتخديرها بمادة مخدرة حتى فقدت الوعي.

انتقل المقدم هشام السمادوني، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، ومعاونيه واستمع رجال المباحث، لتفاصيل بلاغ ربة المنزل، ومن خلال الفحص والمعاينة، تمكنوا من العثور على صورة شخصية، على الأرض، بموقع الحادث، لأحد الأشخاص، تعرفت عليه المجني عليها، إنه هو المتهم المرافق للسيدة المتهمة الأخرى.

وأضافت ربة المنزل، المجني عليها، في تفاصيل بلاغها، أمام رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، أنها بعد إفاقتها من تأثير المادة المخدرة، فوجئت بنفسها عارية تمامًا، واكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، خاصة بها عبارة عن "غويشتين ذهبيتين"، ومبلغًا ماليًا قدره 15 ألف جنيه، ثم توجهت إلى شرفة مسكنها، واستغاثت بأهالي المنطقة، كما اتهمتهما بتصويرها عارية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2983 لسنة 2018 جنح قسم شرطة بندر دسوق.