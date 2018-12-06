رئيس الإكوادور: بريطانيا قدمت ضمانات كافية بعدم تسليم جوليان أسانج للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كيتو (أ ش أ)

قال الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، إن بريطانيا قدمت ضمانات كافية تفيد بأن مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، لن يتم تسليمه حتى يواجه عقوبة الإعدام في الخارج.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن تصريحات مورينو جاءت في حوار صحفي له اليوم الخميس، وتفيد بأن الحوار الديبلوماسي الهادئ ما بين المملكة المتحدة والإكوادور لحل موقف جوليان أسانج قد أتى بثماره في وقت تحوم فيه الأسئلة حول مصيره القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الرئيس الإكوادوري - في حواره - إلى أن "الطريق واضح للسيد أسانج لأخذ القرار بالمغادرة"، وذلك في إشارة إلى ضمانات مكتوبة تلقاها هو من السلطات البريطانية، حسبما ذكرت الشبكة.

جدير بالذكر أن أسانج الذي تسبب في إحراج الولايات المتحدة بعد نشره أعدادًا هائلة من الوثائق السرية - لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ عام 2002 - حيث طلب حق اللجوء السياسي للإفلات من محاولات تسليمه إلى السويد بتهمة التحرش الجنسي.