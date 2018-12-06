تقرير للبنك الدولي: زواج القاصرات يكلف الدول المعنية مليارات الدولارات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مظاهرة في تونس ضد قانون يتيح تزويج قاصرات من مغتصبيهن

أصدر البنك الدولي تقريرا يحمل اسم "تعليم البنات والقضاء على زيجات الأطفال" يقول إن زواج القاصرات يحرم الدول التي تعاني هذه الظاهرة من إمكانية تحقيق أرباح بمليارات الدولارات. إذ كشف التقرير أن سنوات التعليم الأقل التي تقضيها القاصرات اللواتي يتم تزويجهن مبكرا تكلف اثنتي عشرة دولة نحو 63 مليار دولار، وأن 18 دولة من الدول العشرين الأكثر تأثرا باالظاهرة تقع في أفريقيا.

تخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء أرباحا محتملة بمليارات الدولارات، بسبب تزويج ثلث الفتيات في هذه المنطقة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، على الرغم من الجهود المبذولة من عدة بلدان للحد من هذه الظاهرة، بحسب تقرير جديد أصدره البنك الدولي.

وبينت التقديرات الخاصة باثني عشر بلدا أن زواج القاصرات اللواتي يمضين سنوات أقل في مرحلة التعليم مقارنة مع الفتيات اللاتي يتزوجن في سن أكبر، يكلف هذه الدول خسائر تقارب 63 مليار دولار.

كذلك أشار التقرير الذي يحمل عنوان "تعليم البنات والقضاء على زيجات الأطفال" إلى أن كل سنة من التعليم الثانوي تقلص احتمال الزواج قبل سن الثامنة عشرة بنسبة 5 % أو أكثر.