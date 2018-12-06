محطات في حياة شريهان.. تزوجت سرا وأصيبت بشلل مؤقت

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - حياة شريهان، النجمة التي أحبها الجمهور، وارتبطت في أذهان الجميع بالاستعراضات وفوازير رمضان، لم تكن بالسهلة، فقد تعرضت للعديد من الأزمات فى حياتها كادت تعصف بنجوميتها

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

فتاة فى الرابعة من عمرها، ورثت الفن من أخيها، وحلمت أن تصبح نجمة، لتبدأ مشوارها فى هذه السن، وتشارك في أول أفلامها، لكن الحياة لم تبتسم لها بعد، فقد تعرضت للكثير من الأزمات، فأمها واجهت صعوبة فى الاعتراف بنسبها لأبيها، الذي تزوجته عرفيا قبل أن يتوفى، وتم حسم القضية والفتاة عمرها 16 عاما، وحينها تعرضت لصدمة جديدة بوفاة أخيها عمرو خورشيد، ما أصابها بشلل مؤقت، لكنها قاومت دائما، وكانت قادرة على أن تقف على قدميها وتواجه الحياة، لتصبح أحد أبرز النجوم في الوسط الفني.

السينما قدمت شريهان فى السينما 27 فيلما، فقد بدأت مشوارها الفني فى فيلم «ربع دستة أشرار»، عام 1970 ولعبت دور طفلة، ثم أنتجت لها والدتها فيلم «الخبز المر» عام 1982 لتقف أمام ملك السينما فريد شوقي، وانطلقت بعدها حيث قامت بالعديد من الأعمال المشهورة منها «المتشردتان»

السينما قدمت شريهان فى السينما 27 فيلما، فقد بدأت مشوارها الفني فى فيلم «ربع دستة أشرار»، عام 1970 ولعبت دور طفلة، ثم أنتجت لها والدتها فيلم «الخبز المر» عام 1982 لتقف أمام ملك السينما فريد شوقي، وانطلقت بعدها حيث قامت بالعديد من الأعمال المشهورة منها «المتشردتان» مع سعيد صالح، و«سوق النساء»، وكان آخر أفلامها عام 2002، ويحمل اسم «العشق والدم»، وبعده ابتعدت عن الساحة الفنية. المسرح المسرح رصيدها المسرحي ينحصر فى 5 مسرحيات هي: «سك على بناتك»، و«علشان خاطر عيونك»، و«المهزوز»، و«أنت حر»، و«شارع محمد علي»، وقدمت من خلالها شخصيات عاشت مع الجمهور وأحبها من خلالها، على سبيل المثال شخصية «سوسو» فى «سك على بناتك» مع فؤاد المهندس. ومن المقرر أن تعود إلى الساحة قريبا من خلال المسرح، ففى عام 2017 أعلنت شركة «العدل جروب» تعاقدها معها لتقديم سلسلة أعمال مسرحية، عن شخصيات نسائية أثّرت في التاريخ من بينهنّ: الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، ومصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل، وماري، وكولن، ولكن حتى الآن لم يخرج المشروع للجمهور. فوازير فوازير ورغم تألقها فى الأفلام والمسرحيات، فإن ما يتذكرها الجمهور بها دائما هى فوازير رمضان، ففى الثمانينيات والتسعينيات قدمت 3 أجزاء من الفوازير هي «ألف ليلة وليلة: فاطيمة وحليمة وكريمة»، و«ألف ليلة وليلة: وردشان»، و«ألف ليلة وليلة: عروسة البحور»، وقدمت الحلقات حول 30 فزورة على مدى شهر رمضان، بجانب عدد من الاستعراضات التى كانت تقدمها «شريهان» وخطفت الجمهور وتعلق بها، وكانت الفوازير من تأليف عبد السلام أمين وطاهر أبو فاشا، ومصمم الاستعراضات «حسن عفيفي». المرض المرض عام 1989، وفي أثناء عودتها من الإسكندرية للقاهرة، تعرضت لحادث أليم وتسبب لها في إصابات بالعمود الفقري، وتم إلزامها بارتداء قميص من «الجبس»، لفترة من الوقت، أعقبه جلسات علاج طبيعي لأكثر من عام وتم زرع 3 فقرات في عمودها الفقري، وقالت عما تعرضت له فى حوار صحفي: «أصبحت كلعب الأطفال التي لا تعمل إلا بالبطاريات وبطارياتي هي هذا الحزام». ولم تكن هذه هى الأزمة الوحيدة التى تعرضت لها، ففى عام 2002 أصيبت بسرطان الغدد اللعابية، واضطرت إلى السفر لباريس وخضعت لعملية جراحية كبيرة، وغابت عن الأضواء حتى ثورة 25 يناير فقد وجدت مع الجماهير في ميدان التحرير. وفى نفس العام الذي مرضت فيه شريهان دعاها القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي لتكريمها عن دورها في فيلم «العشق والدم»، لكنها امتنعت عن الذهاب، وبعثت برسالة قصيرة قالت فيها: «أنا أمر بأزمة صحية تمنعني من الحضور، ولكن كل شكري لكم ولتقديركم للفيلم ولدوري فيه، وأطلب منكم الدعاء». الزواج الزواج وبالنسبة للزواج فى حياة شريهان فقد كان مضطربا، فقد تزوجت مرتين الأولى كانت سرا من علال الفاسي الأمير السعودي، ولكنها انفصلت عنه سريعاً بسبب غيرته الشديدة، والمرة الثانية كانت سرا من الأردني علاء الخواجة، لأنه متزوج من الفنانة إسعاد يونس التي هاجمت شريهان بشدة بعد علمها بالخبر، لأنه كان تجمع بينهما علاقة صداقة قوية، ثم عادت الأمور لتستقر بينهما، وإسعاد كانت أول من وقف بجانب شريهان فى مرضها.

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