انت الان تتابع ريفر بليت يصل إسبانيا استعدادًا لخوض السوبر كلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ م

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل مواجهة مواطنه فريق بوكا جونيورز، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، في اللقاء المقرر له على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد كبير الأندية الإسبانية. وتواجد نحو 20 من مشجعي ريفر أمام فندق "يورستارز مدريد تاور" لاستقبال الفريق، ومن المقرر أن يجري الفريق مساء اليوم مرانه الأول في مدينة ريال مدريد الرياضية في حضور وسائل الإعلام.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بداية الشهر الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا. يذكر أنه كان من المقرر أن تقام مواجهة إياب نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس يوم 24 من شهر نوفمبر الماضي على ملعب "المونومنتال" معقل فريق ريفر بليت الأرجنتيني لولا تعرض حافلة بوكا