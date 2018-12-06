الان تتابع إيرلندا تطرح مشروعا مضادا لنظيره الأمريكي بشأن “إدانة حماس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طرحت إيرلندا مساء اليوم الخميس، على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار مضاد لنظيره الأمريكي الخاص بإدانة حركة (حماس). ومن المقرر، أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية، لإدانة (حماس)، بسبب ما أسمته إطلاق الصواريخ على إسرائيل (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

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