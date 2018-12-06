القبض على 3 إرهابيين في محافظة السليمانية العراقية

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، الخميس، القبض على 3 إرهابيين من الموصل في محافظة السليمانية.

وقال المركز، في بيان أوردته (الإخبارية) العراقية، إنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض على 3 مطلوبين للقضاء صادر بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية من محكمة تحقيق بعشيقة، مضيفًا أن عملية القبض تمت خلال تواجدهم في محافظة السليمانية.

وأعلنت القوات العراقية، في وقت سابق، القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي نهائيًا من الأراضي العراقية، ومواصلة البحث على الخلايا النائمة والمطلوبين في قضايا إرهابية.

