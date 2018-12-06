إغلاق برج إيفل خوفاً من احتجاجات "السترات الصفراء"

أعلنت السلطات الفرنسية عن "إغلاق ​برج إيفل​ يوم السبت بسبب الإعلان عن موجة جديدة من ​احتجاجات​ "السترات الصفراء". وكان رئيس ​الحكومة الفرنسية​ قد كشف ​إدوار فيليب​ أن "65000 عنصر من ​الأمن​ الفرنسي سينتشرون في البلاد السبت المقبل تحسبا لموجة احتجاجات جديدة".



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