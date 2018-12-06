البنتاجون: مقاتلات الناتو تنفذ طلعات جوية فوق سماء أوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاجون لشؤون القيادة الأوروبية (يوكوم) إيريك باهون، اليوم الخميس، إن سلاح الجو الأمريكي وأسلحة جو تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نفذت طلعات جوية في سماء أوكرانيا في مسعى حقيقي لتأكيد التزام واشنطن وشركائها الأوروبيين بالدفاع عن الأوكرانيين.

وأوضح باهون في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية: “أن الولايات المتحدة ترغب في توجيه رسالة إلى روسيا تؤكد التزامها بحماية حلفائها، مضيفا أن الهجمات الروسية غير المبررة على البحرية الأوكرانية في مياه البحر الأسود وعبر مضيق كيرتش، هي تصرفات غير مسؤولة وقد تؤشر على مخاطر حصول تدهور جراء تلك العمليات”.

وشدد باهون، على أن واشنطن ترغب في علاقات جيدة مع موسكو إلا أن تحقيق ذلك لا يتم من خلال نشاطات عسكرية روسية مزعزعة لاستقرار أوكرانيا وجوارها.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية أطلقت النار على ثلاث سفن أوكرانية في الـ25 من نوفمبر، واحتجزتها مع طواقمها المؤلفة من 24 بحارا في مضيق كيرتش في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم، ما أثار أخطر أزمة بين البلدين منذ سنوات.

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