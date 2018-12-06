شاهد: ماذا أعطى جورج بوش الابن لميشيل أوباما في مراسم جنازة والده؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

يبدو وأن ميشيل أوباما والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن يحافظان على علاقة الصداقة التي تجمعهما خاصة وأن ميشيل سبق وأن أعلنت بأن جورج بوش الابن صديقها وتحبه حتى الموت. ميشيل وجورج، صداقة من نوع خاص لدرجة وأن الرئيس السابق للولايات المتحدة منح مرة جديدة قطعة حلوى رئاسية للسيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، خلال مشاركتهما في مراسم جنازة والده جورج بوش الأب.

إعادة تشغيل الفيديو التالي تصويت ضد البريكسيت في مجلس العموم يضعف موقف الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي Euronews Arabia

شاهد: رياضي بحريني معارض محتجز في تايلاند يناشد إعادته لأستراليا تايلاند Euronews Arabia

شاهد: اشتعال النار في مدرسة في خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في تولوز فرنسا Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قام بوش الإبن بنفس التصرف خلال جنازة السيناتور جون ماكين.

في مراسم جنازة السيناتور جون ماكين

وكان في استقبال جورج دبليو بوش البالغ من العمر 72 عاما في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن كل من الرئيس الحالي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل والرئيس السابق بيل كلينتون وزجته هيلاري.

اقرأ أيضا على يورونيوز:ميشيل أوباما عن بوش: "هو صديقي في الجريمة وأنا احبه حتى الموت" متقدمة على ألمانيا وهولندا.. بلجيكا أكبر مصدّر للبيرة في أوروبا روسيا تحذر قبرص من السماح بنشر قوات أمريكية على أراضيها