أول استثمار فني لمقتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وسائل إعلام تركية وصول النجم السينمائي الأمريكي والمخرج الشهير شون بن، إلى اسطنبول لتصوير فيلم وثائقي عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة "dailysabah" أن هذا الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، صوّر لقطات أمام القنصلية السعودية في اسطنبول حيث لقي خاشقجي حتفه قتلا.

وعقد النجم السينمائي الأمريكي لقاءات مع خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، وعدد آخر من الشخصيات التي كانت مقربة من الصحفي السعودي المغدور.

وينتظر كذلك أن يلتقي الممثل والمخرج الأمريكي في أنقرة بمسؤولين أتراك، في حين لا يعرف كم من الوقت سيبقى شون بن، في تركيا لإنجاز شريطه الوثائقي حول مقتل خاشقجي.

ونقلت الصحيفة التركية عن النجم السينمائي الأمريكي، أنه سيعرض الفيلم الوثائقي في أقرب وقت، وأنه يرغب في استخدام الصور وأشرطة الفيديو التي سينجزها خلال زيارته، وسيحول أحداث مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى فيلم وثائقي أو سينمائي. © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

بدأ الممثل الأمريكي شون بن، مسيرته الفنية عام 1974 حين كان في الـ 14 من عمره، وقد حاز على جائزة الأوسكار مرتين عامي 2003 و2008.

المصدر: dailysabah