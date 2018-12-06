شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نشاط الأمين العام لمجلس النواب خلال الشهر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت القناة الرسمية لمجلس النواب على موقع اليوتيوب ، نشاط المستشار أحمد سعد الدين ، الأمين العام لمجلس النواب خلال شهر نوفمبر الماضى .

وشمل نشاط الأمين العام على زيارته لتقديم العزاء للبابا تواضروس فى ضحايا حادث المنيا فى 7 نوفمبر الماضى ، بالإضافة إلى حضوره لقاء مع الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصينى ، ولقاء أخر مع رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى .

كما رصدت القناة اللقاء الذى حضره مع رئيس البرلمان بحضور رئيسى غرفتى برلمان بيلا روسيا، ومع نائب رئيس برلمان المجر، وحضور لقاء مع النواب واستقبالهم لوفد من كلية الدفاع الوطنى بدولة الإمارات