شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل البرلمان: 40% من الحوادث بسبب المطبات العشوائية ويجب استبدالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتوجيه إلى وزير النقل الدكتور هشام عرفات، حول إزالة المطبات العشوائية غير الضرورية وإقامة أخرى صناعية مطابقة للمواصفات بالأماكن اللازمة.

ورأى وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى بيان له، اليوم، الخميس، أن المطبات الصناعية فى مصر تفتقد إلى المواصفات الهندسية السليمة، حيث أن 40% من حوادث الطرق فى مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى دون مطابقة لأى مواصفات قياسية.

وأكد "زين الدين" أن عشوائية المطبات لا تقتصر على الشوارع فقط، وإنما تمتد إلى الكبارى، مؤكدا أن ذلك يلحق أضرارا بالغة بالسيارات مهما كانت قوتها وتحملها، فضلاً عن ازدياد نسبة الحوادث نظراً لعدم تقدير البعض للمسافة بينه وبين المطب والسرعة التى يسير بها.