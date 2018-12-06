برغم التراجع عن القرارات.. فرنسا تنشر 65 ألف جندي لمواجهة الاحتجاجات المرتقبة

كشفت الحكومة الفرنسية عزمها نشر أكثر من 65 ألف شرطي، في أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات المرتقبة يوم السبت المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء إدوارد فيليب، أن الخطوة تأتي لمواجهة أعمال شغب محتملة في الموجة المقبلة من احتجاجات ذوي السترات الصفراء.
وأعلنت الحكومة إلغاء ضرائب على الوقود والتي كان من المقرر فرضها خلال العام المقبل 2019، على خلفية احتجاجات شلّت باريس، إلا أن هذا الإجراء لم يثنِ المنظمين عن اعتزام التظاهر من جديد.
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