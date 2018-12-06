قمرالدين استقبل سفير بريطانيا وعرضا أوضاع النازحين

استقبل رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، السفير البريطاني كريس رامبلينغ على رأس وفد من أركان السفارة، في حضور نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي ورئيس لجنة البيئة والحدائق المهندس محمد نور الأيوبي. وشارك في جانب من الاجتماع وفد من المجلس الثقافي البريطاني.
وكانت الزيارة مناسبة للتعارف بعد تعيين رامبلينغ سفيرا في لبنان. وتطرق الحديث الى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما قضايا النازحين السوريين في طرابلس والشمال.
وأبدى السفير البريطاني إعجابه بما شاهده في طرابلس.
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