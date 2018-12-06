قمرالدين استقبل سفير بريطانيا وعرضا أوضاع النازحين

استقبل رئيس بلدية ​طرابلس​ ​احمد قمرالدين​ في مكتبه في القصر البلدي، السفير البريطاني ​كريس رامبلينغ​ على رأس وفد من أركان السفارة، في حضور نائب رئيس البلدية المهندس ​خالد الولي​ ورئيس لجنة البيئة والحدائق المهندس ​محمد نور​ الأيوبي. وشارك في جانب من الاجتماع وفد من المجلس الثقافي البريطاني.

وكانت الزيارة مناسبة للتعارف بعد تعيين رامبلينغ سفيرا في ​لبنان​. وتطرق الحديث الى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما قضايا النازحين السوريين في طرابلس و​الشمال​.

وأبدى السفير البريطاني إعجابه بما شاهده في طرابلس.