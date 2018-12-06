مصادر للمنار: العقبة الاساسية أمام تشكيل الحكومة تبقى تعنّت الحريري

كشفت مصاد لقناة "المنار" أن "في جعبة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أكثر من مقترح معدل يمكن ان يستبدلها بالمقترحات المرفوضة"، مشيرة الى أن "توسعة الحكومة الى 32 وزيراً قد يشكل مقترحاً جدياً قابلاً للنقاش".
وشددت المصادر أن "العقبة الاساسية أمام التشكيل، تبقى تعنّت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدم التعاون أو التسهيل".
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