مصادر للمنار: العقبة الاساسية أمام تشكيل الحكومة تبقى تعنّت الحريري

كشفت مصاد لقناة "المنار" أن "في جعبة رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ أكثر من مقترح معدل يمكن ان يستبدلها بالمقترحات المرفوضة"، مشيرة الى أن "توسعة ​الحكومة​ الى 32 وزيراً قد يشكل مقترحاً جدياً قابلاً للنقاش".

وشددت المصادر أن "العقبة الاساسية أمام التشكيل، تبقى تعنّت رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بعدم التعاون أو التسهيل".