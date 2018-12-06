MTV: الحريري لم يغادر لبنان وهو يواصل لقاءاته في بيت الوسط

أفادت قناة الـ"MTV" بأن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لم يغادر ​لبنان​ وهو يواصل لقاءاته في ​بيت الوسط​". وكانت قد أفادت معلومات ​صحفية​ بان الحريري قد غادر ​بيروت​ متوجها إلى ​باريس​ ومن بعدها إلى لندن.

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