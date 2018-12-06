باسيل زار الحريري: تابعنا الحلول المطروحة لتشكيل الحكومة ولن نهدأ قبل إيجاد الحل المناسب

أوضح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، بعد زيارته رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، في "​بيت الوسط​"، جرت متابعة الحلول المطروحة لتشكيل الحكومة، ولن نهدأ قبل أن نجد الحل المناسب".

كما التقى الحريري رئيس وزراء فيجى فرانك باينيماراما، في حضور باسيل، وجرى عرض لعمل الكتيبة الفيجية ضمن إطار قوات "​اليونيفيل​" في ​جنوب لبنان​ والعلاقات الثنائية بين البلدين.