أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما نشرته قناة الـ"MTV" عن إتصالي برئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام هاب غير صحيح ومختلق ومدسوس وكنت أتمنى على الـ MTV الإتصال بي للتأكد من الخبر قبل بثه، وأجزم أن من يقف وراءه يهدف الى إلهاء الرأي العام برواية كاذبة".

شكرا لقرائتكم خبر عن ريفي نفى اتصاله بوهاب: من يقف وراء نشره يهدف إلهاء الرأي العام برواية كاذبة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .